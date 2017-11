Robben sluit Oranje-rentree niet uit: ‘Misschien nog een EK meemaken’

Arjen Robben nam na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0 winst) afscheid als international. Toch wil de aanvaller van Bayern München de deur van Oranje niet helemaal achter zich dichtgooien. Robben sluit een rentree in de nationale ploeg niet uit, wanneer kwalificatie voor het EK van 2020 wordt afgedwongen.

“Je weet het niet, misschien ben ik nog wel topfit, gaat het allemaal fantastisch en kun je misschien nog wel een EK meemaken”, zegt Robben in gesprek met FOX Sports. De 33-jarige buitenspeler is al vaak geplaagd door blessureleed en in dat kader deed hij een stapje terug. “Je hebt nu een interlandbreak, dat is een goed moment om je weer helemaal op te laden.”

Robben kwam in totaal tot 97 interlands, waarin hij 37 keer scoorde. Zijn contract bij Bayern loopt in de zomer van volgend jaar af. Hij sluit een rentree in Oranje niet bij voorbaat uit: “Zeg nooit nooit, absoluut niet.”