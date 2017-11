Advocaat geheimzinnig: ‘Zou Ronald Koeman ook zijn speler zijn?’

Dick Advocaat bevestigde woensdagavond tegenover Schotse media dat hij na de oefeninterland tegen Roemenië afscheid neemt als bondscoach van het Nederlands elftal, maar nu komt hij terug op zijn woorden. De zeventigjarige trainer laat alle opties nog open.

“Na de wedstrijd tegen Roemenië zeg ik of ik nog beschikbaar blijf of niet”, vertelt Advocaat in gesprek met FOX Sports. “We hebben nog twee wedstrijden en die willen we goed afsluiten en de groep ook. Dan zien we het wel.” In een reactie op de stelling dat iedereen het al weet, zegt Advocaat: “Nee”.

Rob Jansen, zaakwaarnemer van de coach, bevestigde maandag al zijn afscheid. “Dat heb ik ook gehoord. Die was heel erg voorbarig. Ik weet niet wat daar achter zit. Zou Ronald Koeman ook zijn speler zijn?”, vraagt Advocaat zich af. Koeman zou de grote favoriet zijn om Advocaat op te volgen, nadat hij vorige maand moest vertrekken bij Everton.