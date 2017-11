‘Kepa weigert afkoopsom van 75 miljoen en is bijna van Real Madrid’

Real Madrid gaat zich versterken met Kepa Arrizabalaga en maakt de transfer binnenkort wereldkundig, meldt Don Balon. Het contract van de doelman van Athletic Club loopt komende zomer af en daarom kan hij transfervrij de overstap maken naar de Spaanse hoofdstad.

De 23-jarige doelman speelt al zijn hele leven voor de Baskische club en is sinds vorig seizoen een vaste waarde onder de lat. Athletic Club heeft Arrizabalaga nog een nieuwe contractaanbieding gedaan, maar de ontsnappingsclausule van 75 miljoen vond hij te hoog en om die reden wilde hij geen nieuwe verbintenis ondertekenen.

Het aantrekken van de derde doelman van de Spaanse nationale ploeg door Real Madrid is goed nieuws voor Manchester United. Los Blancos waren lange tijd geïnteresseerd in David de Gea, en in 2015 ook dicht bij zijn komst, maar van zijn overgang van de Premier League naar LaLiga zou nu van de baan zijn.