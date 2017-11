‘De kans dat het goed zou aflopen was minder dan tien procent’

De schrik zat er goed in bij Willem II-spits Fran Sol, toen hij te horen kreeg dat er een tumor was gevonden in zijn teelbal. De Spaanse spits maakte angstigen momenten mee en moest onder het mes. De operatie verliep goed en de opluchting was dan ook groot toen hij na de ingreep te horen kreeg dat alles in orde was.

De 25-jarige aanvaller kreeg het slechte nieuws op dinsdag 24 oktober te horen. Toch besloot hij mee te spelen in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen. “De volgende dag werd ik wakker en dacht ik: misschien wordt dit wel de laatste wedstrijd van mijn leven. Dit soort verschrikkelijke gedachtes gaan er dan door je heen. Die kan je niet stoppen. Dus ik besloot, ik moet spelen. Ook al ben ik er niet honderd procent bij, ik moet spelen.”

Sol speelde mee tegen Heerenveen mee en had met een treffer een belangrijk aandeel in de 2-1 overwinning. Daarna ging hij onder het mes. “De kans dat het goed zou aflopen was minder dan tien procent. Maar dat hebben ze me van tevoren niet eens verteld. Want normaal is het zo dat als je een zwart vlekje ziet, het kanker betekent. Maar na het onderzoek zeiden ze: ‘We hebben geen enkele slechte cel gevonden, er is geen kanker. Je bent schoon, helemaal gezond.’ Ongelooflijk. Ik was ook in shock.”

Wat volgde was een grote opluchting: “Ik was de gelukkigste man op aarde. En mijn familie ook. Ze voelden zich de gelukkigste familie ooit. Zij waren hier met mij om hier samen doorheen te komen. Het was een verschrikkelijke week voor ons.”