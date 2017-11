De Boer genoemd als kandidaat: ‘Frank zou er zeker over nadenken’

Rangers FC is op zoek naar een opvolger voor de ontslagen manager Pedro Caixinha en nog altijd zingt de naam van Frank de Boer rondt. Volgens Ronald de Boer staat zijn broer zeker open voor de club waarvoor hij in 2004 een half jaar speelde. Echter, het bondscoachschap van het Nederlands elftal staat ook hoog op het lijstje.

De positie van bondscoach is ook vacant, nadat Dick Advocaat aangaf dat de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië zijn laatste wedstrijden op de bank van Oranje zullen zijn. “Het Nederlands elftal is één van de dingen die op het to do-lijstje van Frank staan, maar als een grote club op de deur klopt wordt het heel moeilijk om nee te zeggen”, vertelt Ronald de Boer in gesprek met BBC Scotland.

"Hetzelfde geldt voor Rangers. Frank zou er zeker over nadenken. Hij heeft daar een geweldige tijd gehad, al was het van korte duur. Rangers is een uitdaging, een pittige taak, omdat we de laatste jaren hebben gezien dat Celtic niet te stoppen is. Ik weet niet of hij op dit moment klaar is om die uitdaging aan te gaan.”

Caixinha werd op 26 oktober ontslagen bij Rangers. Hij had slechts 229 dagen de leiding over de ploeg en werd daarmee de kortst dienende manager in de geschiedenis van de club. De club uit Glasgow staat na twaalf wedstrijden vierde in de Schotse Premier League, met een achterstand van zes punten op koploper Celtic.