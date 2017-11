Keizer spreekt van ‘luxeprobleem’: ‘Ik hoef ze niet tevreden te houden’

Net als vorig seizoen is het dringen geblazen op het middenveld van Ajax. Trainer Marcel Keizer heeft op iedere posities meerdere keuzes en spreekt dan ook van een luxeprobleem. De coach gaat in gesprek met Ajax TV verder in op de rol die Frenkie de Jong volgens hem kan spelen in het eerste elftal van de Amsterdammers.