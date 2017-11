‘Beschamende’ Lineker krijgt er opnieuw van langs: ‘Hij moet beter weten’

Gary Lineker uitte vorige maand forse kritiek richting Karim Benzema. De tv-presentator twitterde dat de spits van Real Madrid ‘overschat’ is en dat hij ‘gered' wordt door de doelpunten van ploeggenoot Cristiano Ronaldo. Christian Vieri dient de oud-spits nu van repliek.

Zinédine Zidane noemde de opmerkingen, die geplaatst werden tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur in oktober, ‘beschamend’ en ploeggenoot Marcelo nam het voor de Franse spits op. In gesprek met beIN SPORTS doet Vieri daar nog een korreltje bovenop: “Ik weet niet waarom Gary Lineker voor de tv werkt in Engeland.”

“Hij kan alleen in Engeland voor de tv werken. Hij maakte al zijn doelpunten in het vijfmetergebied. Het punt is dat hij (Benzema, red.) een spits is. Dus als een spits een aantal wedstrijden niet scoort, ga je hem dan vermoorden? Hij moet beter weten”, besluit de Italiaan. Lineker reageert op Twitter op de opmerkingen en schrijft: “Hij is op tv om vragen te stellen over voetbal, wat, verrassend genoeg, met zich meebrengt om vragen te spellen over voetballers?”