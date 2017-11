Messi over vertrek Neymar: ‘Hij zei dat hij niet wist wat hij ging doen’

Neymar hield de gemoederen afgelopen zomer flink bezig met zijn transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain. De geruchten over een megadeal met de Franse grootmacht gingen al lang rond en alles wees erop dat Neymar Barcelona ging verlaten. De Braziliaan vertrok uiteindelijk voor 222 miljoen euro naar Parijs. Voor niemand in de selectie van Barça was het vertrek van Neymar een grote verrassing, want de meesten waren er op de bruiloft van Lionel Messi in juni al achtergekomen. Messi zelf zegt pas veel later geweten te hebben dat zijn ploeggenoot zou vertrekken.

Gerard Piqué en Xavi lieten in de media reeds optekenen dat zij in juni al wisten dat Neymar Barcelona ging verlaten voor PSG. Dat kregen zij namelijk te horen op de bruiloft van Messi en zijn vrouw Antonela Roccuzzo in het Argentijnse Rosario. Messi wist van niks, vertelt hij in een interview met ESPN. “Tot op de laatste dag van onze tour in de Verenigde Staten, wisten we van niets. Hij zei dat het nog niet duidelijk was en hij ook niet wist wat hij ging doen. Anderen zeiden wel dat ze het wisten. Maar tot aan de laatste minuut hebben we met hem gesproken.”

Xavi sprak vorige maand in een interview met de BBC al over de plannen van Neymar. Hij vertelde ons op de bruiloft van Messi dat hij weg wilde. Ik vroeg hem nog waarom. Hij zei dat hij niet gelukkig was in Barcelona en toe was aan een nieuwe uitdaging in Europa. Het was zijn beslissing en die hebben wij te respecteren.” Luis Suárez gaf tegenover Diario Sport aan dat hij en Messi Neymar tot op het laatste moment hebben proberen over te halen om te blijven. “Maar we hebben nooit gezegd dat hij niet moest gaan omdat hij niet gelukkig zou worden. We hebben gezegd dat we niet wilden dat hij weg zou gaan, maar dat hij vrij was om te doen wat hij wilde. Vanwege onze vriendschap, was het pijnlijk dat hij vertrok.”