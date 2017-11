Lieke Martens schittert in Champions League met drie assists

De vrouwen van Barcelona staan met anderhalf been in de kwartfinale van de Champions League. Los Blaugranes waren woensdagavond met 0-6 te sterk voor Gintra Universitetas en Lieke Martens was goed voor drie assists. De return staat voor volgende week woensdag op sportcomplex Joan Gamper op het programma.

Barcelona had de overwinning na één helft eigenlijk al wel binnen, want toen stond het 0-2. Aitana Bonmatí scoorde met het hoofd na een prachtige actie en dito voorzet van de uitblinkende Martens en Mariona Caldentey verdubbelde de marge door na een vrije trap bij de tweede paal binnen te koppen. In de tweede helft zouden er nog vier treffers vallen in het Litouwse Šiauliai.

Caldentey maakte haar tweede door na een hoekschop hard raak te schieten en de 0-4 werd gemaakt door de Engelse Toni Duggan, die de bal kreeg aangespeeld door Martens en vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig binnen krulde. Gintra had weinig in de melk te brokkelen, maar kreeg in de tweede helft wel een levensgrote mogelijkheid op de 1-3. Doelvrouw Sandra Paños trapte finaal langs de bal heen, waardoor drie speelsters van Gintra op een leeg doel afgingen.

De speelsters, Lyubov Gudchenko, Ana Alekperova en Maria Alondro liepen elkaar echter in de weg waardoor Barcelona het doel schoon hield. De Catalanen gingen in het laatste kwart op zoek naar een ruimere voorsprong en vonden die na 82 minuten, toen invalster Olga García een vrije trap benutte. Greta Kaselyte ging daarbij hevig in de fout. In de slotminuut gooide Martens er nog een laatste actie uit: ze dribbelde de zestien binnen en bediende Natasa Andonova, die de eindstand bepaalde op 0-6.

De 24-jarige Martens, eind oktober uitgeroepen tot de Beste Speelster van de Wereld, maakte in juli de overstap van Rosengard naar Barcelona en tekende een contract voor drie seizoenen waarmee ze de best betaalde speelster van Barcelona werd. Martens kwam eerder uit voor Göteborg, Duisburg, Standard Luik, VVV-Venlo en sc Heerenveen. In de competitie staat Martens met Barcelona bovenaan, samen met Atlético Madrid. Beide clubs hebben 22 punten.