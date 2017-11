‘Dan verliest Wijnaldum zijn onvoorspelbaarheid maar ook vooral zijn kracht’

Georginio Wijnaldum is onder manager Jürgen Klopp uitgegroeid tot een dragende kracht bij Liverpool. De prestaties van de middenvelder in het shirt van het Nederlands elftal vallen daarentegen tegen. Wat Wijnaldum in de Premier League weet te brengen, krijgt hij niet voor elkaar in Oranje. Pepijn Lijnders, assistent-trainer bij the Reds, legt de vinger op de zere plek.

Waar Wijnaldum op Anfield geprezen wordt voor zijn werklust, gecreëerde kansen en doelpunten, zijn de prestaties van de middenvelder in het Nederlands elftal niet om over naar huis te schrijven. “Gini is een 'snelle balverplaatser' die altijd klaar is om te pressen. Maar zodra er minder afspeelmogelijkheden zijn, verliest hij zoals alle spelers zijn onvoorspelbaarheid maar ook vooral zijn kracht”, zegt Lijnders tegenover Voetbal International. “Hij speelt zo makkelijk samen, heeft gevoel voor diepte en is zo vast aan de bal. Jürgen (Klopp, red.) heeft veel vertrouwen in hem."

Klopp heeft bij Liverpool ruimschoots de tijd gehad om bepaalde looplijnen erin te slijpen. De manier van bewegen is bij de Engelse club anders dan in Oranje. Zijn collega-internationals weten niet goed hoe Wijnaldum zich beweegt en vice versa. "Gini is heel goed in lopen, maar hij moet wel weten waar hij naartoe moet lopen", aldus Lijnders. "Alles in een elftal start met de juiste afstanden en juiste organisatie. Duidelijkheid tussen spelers en het daardoor kunnen anticiperen op elkaar.”

Volgens Lijnders kost het veel trainingsarbeid om de manier van bewegen op elkaar af te stemmen. Dat geldt dus ook voor de spelers van het Nederlands elftal. “Snelheid komt vanuit beweging. Door opties. Door open gemaakte ruimtes. Door timing. Het kiezen van positie ten opzichte van elkaar waardoor er meerdere afspeelmogelijkheden ontstaan voor diegene die de bal in bezit heeft, onvoorspelbaarheid ontstaat door beweging rondom bal. Er is geen makkelijke route om dat in te slijpen: training, training, training en training is het enige juiste antwoord.”