‘Na mijn ongeluk in Amsterdam kon ik de dokter wel vermoorden’

Sergio Agüero was eind september in Amsterdam voor een concert van de Colombiaanse artiest Maluma, maar na het optreden raakte de taxichauffeur van de Argentijn de controle over het stuur kwijt en klapte de auto tegen een groot verkeerslicht. Agüero blikt woensdag bij TyC Sports nogmaals terug op de gebeurtenis die er bij de aanvaller goed inhakte.

De 29-jarige Agüero liep enkele gebroken ribben op, maar speelt inmiddels weer bij Manchester City. "Ik kreeg mijn riem in eerste instantie niet los, want ik zat helemaal vastgeklemd in de auto. Dat waren een paar vervelende minuten", aldus de 82-voudig international, die na het ongeluk per ambulance met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

"Ik vroeg de dokter direct of ik die zaterdag daarop tegen Chelsea kon spelen, maar dat was volgens hem niet mogelijk. 'Volgende week dan?', vroeg ik, maar ook dat was volgens hem uitgesloten. Toen ik dat hoorde, kon ik de dokter wel vermoorden, zo boos was ik op het nieuws en de hele situatie." Inmiddels is Agüero volledig hersteld en hij kan zaterdag tegen Rusland weer in actie komen voor zijn land.