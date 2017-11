Rentree Ronaldo lonkt: ‘Gezien zijn kwaliteiten wordt het iets belangrijks’

Ronaldo Luís Nazário de Lima speelde zijn laatste wedstrijden in het shirt van Corinthians en de kans bestaat dat de oud-spits van onder meer PSV, Barcelona, Internazionale en Real Madrid in de toekomst weer terugkeert bij de club uit São Paulo. Andrés Sánchez gaat namelijk voor een tweede periode als voorzitter van Corinthians en zet Ronaldo in als stemmentrekker.

Sánchez was tussen 2007 en 2011 ook al voorzitter van Timão en wil in februari volgend jaar een poging doen om de huidige preses Roberto de Andrade te onttronen. Sánchez en Ronaldo zijn geen onbekenden voor elkaar aangezien de voorzitter de spits in zijn eerdere termijn naar Corinthians haalde.

Sánchez belooft nu Ronaldo weer terug te halen naar de club als hij de verkiezingsstrijd wint: “Ronaldo is nooit ver weg geweest. Hij is zich altijd blijven inzetten voor de club. Als ik win, komt Ronaldo terug naar Corinthians. De positie die hij zal bekleden wordt later pas ingevuld, maar gezien zijn kwaliteiten verwacht ik dat hij een belangrijke rol zal krijgen”, legt hij uit in gesprek met Estadão.