Van Gaal moet instappen bij ‘onbegrijpelijke’ KNVB: ‘Wie bedenkt zoiets?’

Erik ten Hag vindt dat Louis van Gaal de juiste persoon is om als technisch directeur bij de KNVB aan de slag te gaan. De trainer annex technisch manager van FC Utrecht zegt in gesprek met Voetbal International te denken dat Van Gaal wel open staat voor de functie, maar dat hij wel alle vrijheid moet krijgen van de voetbalbond om orde op zaken te stellen.

"Ik denk dat Louis van Gaal de aangewezen td is en dat-ie het nog wil doen ook, mits hij carte blanche krijgt. Nu weet hij ook dat hij in de huidige situatie niets kan veranderen. Dus geef zo iemand de vrije hand en verander. Dan geloof ik dat het Nederlandse voetbal op termijn wel weer leidend zal zijn", aldus Ten Hag, die zelf de baan niet wil hebben.

"Maar dat neemt niet weg dat de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal me aan het hart gaat", aldus de coach, die stelt dat de structuur binnen de voetbalbond nodig moet veranderen. "Ik ben hoofd opleiding geweest, heb met de KNVB te maken gehad en dan praat je niet over korte lijnen. Alles gaat via commissies, bestuurders en kaders. In voetbal stokt dan de ontwikkeling."

Ten Hag stelt dat er vreemde dingen gebeuren bij de voetbalbond: "Nu heeft de KNVB weer bedacht geen gebruik meer te maken van scheidsrechters bij de jongste jeugd", aldus de oefenmeester, die ook het idee dat er geen standen meer worden bijgehouden bij de jeugd zodat men niet gedemotiveerd wordt, belachelijk vindt. "Hoe ga je dan ooit een winnaarsmentaliteit krijgen? Wie bedenkt zoiets? We zijn doorgeslagen in het sociale aspect en de gedachte dat alles maar leuk en gezellig moet blijven. Een probleem: zo kweek je geen karakters."