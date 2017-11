‘De 25 miljoen euro die Barça voor mij betaalde, was ik niet waard’

Het avontuur van Dmytro Chygrynskiy bij Barcelona liep uit op een mislukking. De Oekraïense verdediger speelde slechts tweemaal onder Josep Guardiola en kon na een jaar alweer vertrekken uit het Camp Nou. De routinier van AEK Athene geeft in gesprek met Cadena Ser toe dat hij bezweek onder druk die zijn transfersom met zich meebracht.

"De 25 miljoen euro die voor mij zijn betaald aan Shakhtar Donetsk legde veel druk op me, dat was ik niet waard", aldus de 31-jarige mandekker, die zijn tijd in Catalonië 'ongelooflijk' noemt. "Het was een compleet andere wereld. Ik was verrast door het niveau van spelers als Lionel Messi en Zlatan Ibrahimovic. Ik maakte onderdeel uit van de ploeg die zo indrukwekkend was."

Chygrynskiy speelde twee competitiewedstrijden in het Camp Nou en de 29-voudig international merkt op dat hij niet altijd geliefd was bij het Catalaanse publiek. "Ik was verrast door de wijze waarop het Camp Nou mij behandelde. Ik kon niet begrijpen waarom dezelfde fans die me vijf minuten geleden hadden aangemoedigd, me even later uitjouwden."

Hoewel Chygrynskiy slechts één seizoen heeft samengewerkt met Guardiola, zegt de verdediger nog regelmatig contact te hebben met de huidige manager van Manchester City: "Ik praat nog wel met hem. De laatste keer belde hij me op om me te vragen naar Douglas Costa", aldus Chygrynskiy, die na zijn tijd bij Barcelona heeft gespeeld bij Shakhtar Donetsk, Dnipro Dnipropetrovsk en AEK Athene.