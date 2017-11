Recordinternational legt Bosz op de pijnbank: ‘Ongemotiveerd en wankel'

De positie van Peter Bosz bij Borussia Dortmund komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen. De ex-trainer van onder meer Vitesse en Ajax begon zeer voortvarend bij die Borussen, maar na de nederlaag tegen Bayern München (1-3) staat Dortmund op de derde plek in de Bundesliga, met zes punten achterstand op koploper Bayern. Lothar Matthäus zet zijn vraagtekens bij het beleid van Bosz.

"Ergens in de laatste weken moet er iets gebeurd zijn tussen de trainer en het team. Ik wil niet zover gaan en spreken over dat Bosz net als Carlo Ancelotti de ploeg heeft 'verloren'. Maar als het zo verder gaat, moet je dat wel gaan denken. Zo zie ik dat", aldus de Duits oud-international, die jarenlang voor der Rekordmeister heeft gespeeld, in zijn column voor Sky.

Matthäus legt de schuld voor de slechte resultaten van de afgelopen weken niet alleen neer bij het gehanteerde systeem van Bosz: "Dortmund heeft veel problemen. Na de 6-1 zege tegen Borussia Mönchengladbach, toen de bezoekers veel kansen had gecreëerd, had Bosz de vinger op de zere plek moeten leggen en had de fouten moeten corrigeren. In een succesperiode is dat makkelijker dan in tijden van crisis."

"Er zijn veel beslissingen van Bosz die vragen opwerpen. Waarom laat hij Marc Bartra rechts spelen? Terwijl je Jeremy Toljan hebt gekocht… Bartra voelt zich aan de buitenkant überhaupt niet goed. En wat is er gebeurd met de doorgaans uitstekende Maximilian Philipp? Waarom wisselt de trainer steeds het complete middenveld? Het team is ongemotiveerd, onzeker en wankel. Dortmund is in korte tijd van koploper naar volgeling uitgegroeid", concludeert Matthäus.