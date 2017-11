ADO dreigt Nigeriaans international te verliezen: ‘Zie hem als ruwe diamant’

Tyronne Ebuehi was afgelopen seizoen een belangrijke schakel bij ADO Den Haag en de rechtsback is ook deze voetbaljaargang niet weg te denken uit de basisopstelling van trainer Alfons Groenendijk. De 21-jarige verdediger, die in juni zijn debuut maakte voor de Nigeriaanse nationale ploeg, beschikt echter over een aflopend contract, waardoor ADO met lege handen achter dreigt te blijven.

“Het is nog vroeg in het seizoen, er staan nog veel dingen te gebeuren, waaronder het WK. Ik vind het moeilijk me nu al vast te leggen. Ik wil me eerst op het voetbal concentreren”, vertelt de in Haarlem geboren Ebuehi aan Voetbal International over zijn contractsituatie. De club heeft hem inmiddels een aanbieding gedaan en ook trainer Groenendijk hoopt dat Ebuehi behouden blijft voor de Hagenaars.

“Ik zie hem als een ruwe diamant. Juist omdat hij pas kort betaald voetbal speelt. Je ziet dat hij wat gemist heeft in zijn opleiding, maar als je óók ziet hoe snel hij dingen oppakt, heeft hij juist heel veel potentie”, vertelt Groenendijk over zijn pupil, die hij een ‘moderne back’ noemt. De vleugelverdediger is volgens zijn coach snel en verdedigend sterk, al kan zijn voorzet wel beter en moet er tactisch ook nog wat aan geschaafd worden.