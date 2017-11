Messi bijt van zich af: ‘Ze hebben het over 'Messi's vrienden', ik lach erom’

Argentinië heeft zich met pijn en moeite gekwalificeerd voor het WK in Rusland volgend jaar zomer. Lionel Messi was de belangrijkste man bij de ploeg van Jorge Sampaoli en de geruchten gingen dat de aanvaller van Barcelona zelfs bepaalde wie wel en niet worden geselecteerd bij Argentinië. De sterspeler geeft onder meer aan TyC Sports aan dat dit onzin is.

"Als ze het hebben over 'Messi's vrienden', dan lach ik erom. Het is een leugen dat ik mijn vrienden en mijn geliefde coaches bij de nationale ploeg kan zetten, ik ben gewoon een van de spelers", begint Messi. "De media zeggen bijvoorbeeld dat ik Mauro Icardi niet bij de nationale ploeg wilde hebben. Maar ik heb nooit een speler in of uit de selectie gezet."

Paolo Dybala heeft eerder aangegeven dat het voor hem moeilijk samenwerken is met Messi aangezien zij dezelfde type spelers zijn, maar Messi begrijpt de aanvaller van Juventus wel. "Er is niets dat opgehelderd moet worden aangaande Dybala. Ik begreep meteen wat hij bedoelde", aldus Messi, die aangeeft dat een WK zonder Argentinië ondenkbaar was. "We hebben veel geleden. Iedere keer dat ik terug naar Barcelona ging, dacht ik altijd na wat voor resultaten we moesten halen om ons nog te kwalificeren."

Messi, die terloops aangeeft te hopen dat Argentinië Spanje gaat ontlopen op het eindtoernooi, zegt tot slot dat hij hoopt ooit nog uit te komen voor Newell's Old Boys, de club waar hij tot 2000 in de jeugd speelde: "Dat is een ongerealiseerde droom. Ik weet niet of het de komende jaren kan gaan gebeuren en hoe ik dan nog voetbal. Ik zou het fantastisch vinden, dat droomde ik al van kinds af aan."