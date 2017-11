‘Edwin opende het en weer begint hij keihard te lachen, zat er een dildo in’

Edwin van der Sar maakte vooral naam als doelman bij Ajax, Juventus en Manchester United, maar de doelman stond tussen 2001 en 2005 ook vijf jaar onder contract bij het tegenwoordig in de Championship uitkomende Fulham. Daar kreeg de huidige algemeen directeur van Ajax te maken met de steenrijke Mohamed Al-Fayed, die in die tijd de eigenaar was van the Cottagers.

Dat de Egyptenaar vrij excentriek was, blijkt uit een anekdote van Van der Sars zaakwaarnemer Rob Jansen. De belangenbehartiger zat samen met de voormalige doelman om de tafel met een afvaardiging van Fulham toen Al-Fayed ook even langskwam om het duo welkom te heten: “En daarna boog hij zich voorover naar ons en en zei, met een stalen gezicht: ‘Zo, en vertel eens, wie van jullie twee is nu de keeper?’”, blikt Jansen terug in zijn boek Deal.

‘Ben je getrouwd?, vroeg-ie aan Edwin. ‘Nee’, zei Van der Sar. ‘Aha, eindelijk een primeur voor Fulham, de eerste homoseksuele doelman in de Premier League!’”, grapte Al-Fayed daarop volgens Jansen, die vertelt dat Van der Sar daarna een cadeautje kreeg: “‘Het is eigenlijk voor je vrouw, want ik wist heus wel dat je niet homoseksueel bent, maar maak het toch maar open. Welkom bij de club.’ Edwin maakt het open en weer begint die Al-Fayed keihard te lachen. Zat er een dildo in. Serieus, een dildo. Nee, een bijzondere man...”