Van Dijk geeft fiat voor ‘speciale’ trainer: ‘Hij kan Oranje een boost geven’

Dick Advocaat stopt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië hoogstwaarschijnlijk als bondscoach van het Nederlands elftal en veel namen worden genoemd als opvolger. Met name Ronald Koeman wordt in verband gebracht met Oranje en Virgil van Dijk ziet de voormalig trainer van onder meer Everton, Ajax, Feyenoord en PSV graag als nieuwe keuzeheer.

Koeman haalde Van Dijk in 2015 naar Southampton en dat is de 26-jarige verdediger nog niet vergeten. "Koeman is een fantastische trainer-coach. Samen met zijn broer Erwin. Het zou een uitstekende bondscoach kunnen zijn. Maar ik neem die beslissing niet", zegt de ex-speler van Celtic en FC Groningen in gesprek met de NOS.

"Voor mij is hij heel speciaal. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven en daarvoor zal ik hem altijd dankbaar zijn. Hij zou Oranje een boost kunnen geven", aldus Van Dijk, die door menigeen veel leidinggevende kwaliteiten wordt toegedicht. "Dat heeft ook te maken met de positie waar ik speel. En hoe ik ben als persoon. Ik doe het eigenlijk automatisch. Je kunt daar niet op trainen. Dat heb je of dat heb je niet."