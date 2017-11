‘Ik speel niet veel bij PSV, logisch dus dat ik niet bij het grote Oranje zit’

Bart Ramselaar kwam tot nu toe drie keer in actie voor het Nederlands elftal, maar moet zich voor de komende interlandperiode weer bij Jong Oranje melden. De middenvelder, die bij PSV dit seizoen niet op een basisplaats kan rekenen, is ondanks kritiek in de media op het beleid van bondscoach Art Langeler wel te spreken over de werkwijze van de keuzeheer.