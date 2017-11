‘Hier heerst de dood of de gladiolen-mentaliteit om volle bak door te gaan’

Teun Koopmeiners is een van de laatste talenten van AZ die in korte tijd is uitgegroeid tot een waardevolle kracht in de hoofdmacht van de Alkmaarders. De negentienjarige middenvelder geniet van de aandacht die hij momenteel krijgt, maar weet dat het in de voetballerij snel kan lopen. "Ik probeer er elke dag voor te gaan alsof het ieder moment anders kan zijn", zegt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Koopmeiners, die vier competitiewedstrijden heeft gespeeld en daarin een keer scoorde, probeert de aandacht van zich af te schuiven en zich te concentreren op presteren: "Als je te snel went, dan kan het ook zomaar weer over zijn. Er is een goede persoonlijke kring om mij heen die er mede voor heeft gezorgd dat ik nu hier sta. Dat soort dingen wil ik niet veranderen."

De jongeling zegt dat iedereen bij AZ voor de volle honderd procent gemotiveerd is: "De dood of de gladiolen-mentaliteit om volle bak door te gaan. Ook de jonge jongens zeggen tegen elkaar: 'Boys, kom op, dit wordt het plan en zo gaan we het uitvoeren.' Je ziet dat de oudere jongens het voortouw nemen, maar ook dat er jongere jongens zijn die dat oppakken. Dat is alleen maar mooi."

Het talent hoopt dat hij in de loop der tijd nog meer lef toont om de leiding te pakken, maar geeft aan dat het ook een kwestie van persoonlijkheid is: "AZ speelt daar misschien ook een rol in, door daar veel op te hameren. Toch denk ik dat het bij ons, jonge jongens, ook een beetje vanzelf is gegaan. Iedereen verdient een groot compliment."