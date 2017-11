‘Ik heb zelf die keuze gemaakt, Ajax is altijd goed voor me geweest’

Lesly de Sa maakte dertien jaar deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, voordat hij vorig jaar Amsterdam verliet voor een avontuur bij Slovan Bratislava. De vleugelaanvaller is inmiddels op huurbasis bij FC Oss weer terug op Nederlandse bodem en dat is niet de eerste keer in zijn loopbaan dat hij verhuurd wordt.

Toen hij nog bij Ajax onder contract stond, volgden er ook al twee uitleenbeurten bij Go Ahead Eagles en Willem II. De Sa heeft echter niet het idee dat zijn tijdelijke vertrek uit Amsterdam een definitieve doorbraak bij Ajax in de weg heeft gestaan: “Ik heb zelf de keuze gemaakt om verhuurd te maken. Iedereen maakt keuzes en het is zo gelopen. Maar Ajax is altijd goed voor me geweest”, vertelt De Sa, wiens contract in 2016 niet meer werd verlengd, op de officiële kanalen van zijn oude club.

De aanvaller hoopt in de Jupiler League zijn draai weer te vinden en kijkt ook alvast voorzichtig verder: “Die tijd bij Ajax pakt niemand mij meer af. Ik speel nu bij FC Oss, maar dat is niet mijn eindstation. Iedereen bewandelt een andere weg en dit is mijn route. Ik wil minuten maken en dan zien we wel waar het schip strandt”, sluit hij af. De Sa staat nog tot medio 2020 onder contract bij Slovan Bratislava, waar hij vorig seizoen tot 3 doelpunten in 27 wedstrijden kwam.