‘Bij Ajax weinig uitzicht op speeltijd, toen besloot ik naar België te gaan’

Richairo Zivkovic stond tussen 2014 en 2017 onder contract bij Ajax, maar de aanvaller slaagde er nooit in om echt door te breken in Amsterdam. Nadat hij vorig seizoen uitgeleend werd aan FC Utrecht, maakte Zivkovic afgelopen zomer de keuze om de grens over te gaan en zijn geluk bij KV Oostende te beproeven. Daar hoopt hij de weg naar boven weer in te kunnen zetten.