‘Dat heeft hij iedere speler bijgebracht, hij is vergelijkbaar met Guardiola’

Celtic heeft onlangs het eigen Brits record verbroken van meest ongeslagen wedstrijden op een rij. De Schotse topclub heeft reeds 63 competitieduels niet verloren en volgens Patrick Roberts, de aanvaller van Celtic die wordt gehuurd van Manchester City, is dat te danken aan manager Brendan Rodgers. Roberts vergelijkt de ex-trainer van Liverpool met Josep Guardiola.

"Onze bereidwilligheid om iedere wedstrijd te winnen en echt niet te willen verliezen, heeft ons zover gebracht", zegt de twintigjarige Roberts tegenover Sky Sports. "En de manager heeft dat ons vanaf het allereerste moment bijgebracht. Vorig seizoen, maar ook dit seizoen hebben we dezelfde mentaliteit gehad en dat is waarom we zo succesvol zijn geweest."

"In de Premier League speelt Josep Guardiola met Manchester City het voetbal dat hij ook bij Barcelona en Bayern München heeft gespeeld. De coach is hier hetzelfde. Hij probeert altijd de voetballende oplossing, op elk moment, zelfs als wij onder druk staan. Dat heeft hij iedere speler bijgebracht. We worden steeds beter en je zag tegen Bayern München (1-2 verlies, red.) dat we het duel controleerden. Dat komt op het conto van de manager."