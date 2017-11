‘Het deed pijn om nu op tv te zien dat het mis ging met Oranje’

Het Nederlands elftal zit momenteel in de voorbereiding op de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië en dat doet Oranje met Wesley Sneijder in de gelederen. De recordinternational geeft aan dat afscheid nemen van zijn interlandcarrière nog niet aan de orde is en richt zich voorlopig, in tegenstelling tot Arjen Robben, wél op het EK van 2020.

"Nee, een nieuw begin kan dit nog niet zijn. Eerder een afsluiting", vertelt Sneijder aan de aanwezige verslaggevers. "Het niet plaatsen voor het WK sloeg in als een baksteen. Twee toernooien achter elkaar gemist... het EK van 2020 halen wordt een must. Een rol voor mezelf richting dat toernooi? Nee, het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen."

Sneijder zegt dat hij nog niet aan stoppen denkt, maar erkent dat in de voetbalwereld alles ineens anders kan zijn. "Alleen: deze week gaat het zeker niet gebeuren. Dus die vraag hoeven jullie ook niet meer te stellen." De 33-jarige middenvelder van OGC Nice baalt nog altijd dat hij er bij de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden met Wit-Rusland en Zweden niet bij was.

"Soms is wel te begrijpen dat je een keer niet wordt opgeroepen. Maar in zo'n laatste week van de kwalificatie, met beslissende wedstrijden... Het deed pijn om nu op tv te zien dat het mis ging. En dan zit ik zo in elkaar dat ik me tóch weer wil bewijzen. Noem het eerzucht. Zo voel ik dat", besluit Sneijder, die 132 interlands heeft gespeeld en daarin tot 32 goals kwam.