Suárez: ‘Messi en ik hebben geprobeerd hem te overtuigen bij Barça te blijven’

Neymar ruilde afgelopen zomer Barcelona voor het recordbedrag van 222 miljoen euro in voor een avontuur bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan, die naar verluidt een zeer moeizame relatie heeft met trainer Unai Emery, was toe aan een nieuwe uitdaging en vond die in de Franse hoofdstad. Luis Suárez geeft aan dat hij en Lionel Messi Neymar graag in Catalonië wilden houden.

"Barcelona mist Neymar op het veld, maar zelfs nog meer buiten het veld", aldus de Uruguayaanse spits in gesprek met Sport. "Hij brengt continu blijdschap over aan anderen." Als het aan de ex-Ajacied lag, speelde de 25-jarige dribbelaar nog in het shirt van Barça. "Ik probeerde hem te overtuigen te blijven, omdat ik denk dat dit de beste plek voor hem is."

"Maar het is een beslissing die hij nam en dat respecteer ik", vervolgt de ex-speler van onder meer Liverpool, die niet gelooft dat Neymar al spijt heeft van zijn vertrek naar PSG: "Totaal niet. Ney is volwassen genoeg om te erkennen dat hij spijt zou hebben. Dan zou hij dat ook gezegd hebben, dat hoeft niet door anderen zogenaamd verteld te worden."

Suárez geeft aan dat hij en Messi hun voormalig teamgenoot probeerden te overtuigen om te blijven bij Barcelona: "We wilden niet dat hij zou vertrekken, maar we hebben nooit gezegd: 'Ga niet, want je zal niet gelukkig zijn met je keuze.' We hebben gezegd dat we niet wilden dat hij zou gaan, maar dat hij vrij was om te gaan en staan waar hij wilde. Mede vanwege onze vriendschap, was het pijnlijk dat hij vertrok."