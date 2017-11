FC Utrecht bindt talent: ‘Hij gaat elk duel voor 100 procent aan’

Redouan El Yaakoubi heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Utrecht, zo meldt de Eredivisionist woensdag via de officiële kanalen. De verdediger is de komende tweeënhalf jaar verbonden aan de Domstedelingen, met een optie voor een extra seizoen.

Erik ten Hag, hoofdtrainer annex technisch manager, zegt op de clubsite blij te zijn met de verbintenis: "We zijn tevreden met de ontwikkeling die Redouan heeft laten zien dit halve seizoen. Dit seizoen heeft hij succesvol de overstap gemaakt van de Hoofdklasse naar de Jupiler League. Redouan is een ambitieuze, functionele verdediger, die elk duel voor 100 procent aangaat."

Ten Hag concludeert door te zeggen dat er veel vertrouwen bij de club is in de jongeling. El Yaakoubi kwam dit seizoen zeven keer uit voor Jong FC Utrecht in de Jupiler League. De 21-jarige verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij stadsgenoot Elinkwijk, waarna hij zijn carrière vervolgde bij VV De Meern.