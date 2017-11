Anastasiou opnieuw ontslagen; ex-trainer van VVV wordt opvolger

Yannis Anastasiou is niet langer de trainer van KV Kortrijk. De huidige nummer vijftien van de Pro League maakt bekend dat de samenwerking met de hoofdcoach, assistent Steve Rutter en fysiektrainer Youssef Vos is beëindigd en dat de naam Anastasiou’s opvolger om 16.30 uur wordt bekendgemaakt.

De 44-jarige Anastasiou zat vijftien wedstrijden op de bank bij Kortrijk en daarvan gingen er drie gewonnen, tegen Lokeren, KAS Eupen en Durbury. Voor de oud-aanvaller betekent het zijn tweede ontslag in ruim een half jaar tijd, want in mei werd hij al de laan uitgestuurd door Roda JC Kerkrade.

De voormalig Grieks international wordt waarschijnlijk opgevolgd door de 46-jarige Glen De Boeck, die Lorenzo Staelens zal meenemen als rechterhand. De Boeck werkte eerder bij Anderlecht (assistent), Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV-Venlo, Waasland-Beveren en Moeskroen-Péruwelz.