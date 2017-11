‘Stürmer-Star’ Haller maakt indruk: ‘Hij is een voltreffer’

Eintracht Frankfurt verzekerde zich in mei van de komst van Sébastien Haller en de aanvaller heeft zich in zijn eerste maanden in Duitsland al flink laten gelden. De 23-jarige Fransman scoorde acht keer in dertien wedstrijden en gaf daar bovendien vier assists bij. Diverse prominenten van de SGE laten zich in BILD positief uit over de van FC Utrecht afkomstige doelpuntenmaker.

“Voor mij is zijn ontwikkeling een enorme verrassing, ik had het niet verwacht”, zegt voormalig wereldkampioen Bernd Hölzenbein, die van 1967 tot 1981 voor Frankfurt speelde. “Ik had het vooral niet verwacht omdat de Nederlandse competitie niet bepaald bekendstaat om de vele topspitsen, maar met Haller zat ik dus echt mis. Zijn doelpunt tegen Werder Bremen: sensationeel hoe hij de bal uit de lucht plukt en hem in het doel schiet. Dan maakt mijn spitsenhart een sprongetje”, aldus Hölzenbein, die bijval krijgt van Andreas Möller.

Minuut 89, 1-1 tegen SV Werder Bremen en dan doet Sebastien Haller DIT! ?????? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 3 november 2017

“Zijn treffer tegen Bremen is een van de mooiste doelpunten die ik in lange tijd heb gezien. Hij is moeilijk van de bal te zetten, is altijd aanspeelbaar en kaatst goed. Hij past bij de tactiek van Eintracht en daarnaast is hij technisch echter sterk”, aldus oud-middenvelder Möller. En Uwe Bein, die van 1989 tot 1994 voor Frankfurt uitkwam: “Hij is een absolute aanwinst. De eerste keer dat ik hem zag, wist ik al: die gaat zijn weg hier wel vinden. Hij ziet er niet zo elegant en snel uit, maar hij werkt veel en hij voegt echt wat toe aan het elftal.”

Volgens voormalig UEFA Cup-winnaar Ronny Borchers is het heel simpel: als een ploeg als Frankfurt een goede spits heeft, kan men succesvol zijn. Heeft men die niet, dan speelt men tegen degradatie. “In dat opzicht is Haller voor ons goud waard. Hij rechtvaardigt absoluut zijn transfersom. We moeten blij zijn dat we hem hebben. En ik ben ervan overtuigd dat hij zijn topniveau nog niet eens gehaald heeft.” Jürgen Grabowski sluit zich bij Borchers aan: “Hij is voor Eintracht een absolute voltreffer.”