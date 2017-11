Oranje zoekt nieuwe aanvoerder: ‘Ik zeg geen ‘nee’ als ze me vragen’

Het Nederlands elftal krijgt door het afscheid van Arjen Robben een nieuwe aanvoerder en onder anderen Virgil van Dijk zou een kandidaat zijn om de band over te nemen. De verdediger speelde pas veertien interlands, maar hij dicht zichzelf wel kwaliteiten toe om de band te gaan dragen bij Oranje.

“Ik sta op een positie, centraal achterin, waar ik sowieso de leiding moet nemen. Dan maakt het mij niet uit of ik wel of geen band om mijn arm heb”, zo wordt Van Dijk geciteerd door het ANP. “Natuurlijk ga ik geen 'nee' zeggen als ze me vragen aanvoerder te worden. Maar dat is niet aan mij. Ik ben ook blij met mijn huidige rol.”

De 26-jarige Van Dijk maakte in oktober 2015 in de uitwedstrijd tegen Kazachstan zijn debuut voor het Nederlands elftal en kwam nog niet tot scoren. In dienst van zijn huidige werkgever Southampton staat de stopper op 7 doelpunten n 74 officiële wedstrijden.