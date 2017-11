‘Hij is het bewijs dat bij Ajax kwaliteit belangrijker is dan leeftijd’

Maximilian Wöber vormt bij Ajax een duo met Matthijs de Ligt en is onder de indruk van de achttienjarige verdediger. De linkspoot is slechts één jaar ouder, maar heeft desondanks bewondering voor wat De Ligt al allemaal heeft laten zien.

“Ik zou geen centrumverdediger in Europa kunnen noemen die op zijn leeftijd al zó goed is. Matthijs is het levende bewijs dat bij Ajax kwaliteit belangrijker is dan leeftijd. Zelf heb ik ook vrij snel mijn kans gekregen. Die eerste week van oktober, met een basisdebuut bij zowel Ajax als Oostenrijk; ik kan amper geloven hoe snel het allemaal gaat”, aldus Wöber in een interview met Voetbal International.

De tweevoudig international van Oostenrijk maakte afgelopen zomer voor zevenenhalf miljoen euro de overstap van Rapid Wien naar Ajax en heeft inmiddels zeven wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers achter zijn naam staan. Hij tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2021.