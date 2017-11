Kluivert haalt geen verhaal: ‘Maar natuurlijk ben ik wat gefrustreerd’

Justin Kluivert heeft dit seizoen nog geen rol van betekenis kunnen spelen bij Ajax. De achttienjarige aanvaller kwam in twaalf wedstrijden in actie, met een totaal van 650 speelminuten. Kluivert was daarin goed voor slechts één assist en baalt ervan dat hij op de bank zit, zo vertelt hij in een interview met de NOS.

Kluivert zegt dat hij op het veld ‘hoort’ en dat hij ook tegen FC Utrecht graag in actie had willen komen: “Natuurlijk ben ik dan een beetje gefrustreerd. Want je ziet dat het niet loopt. Dan denk ik: moet je misschien een aanvallende impuls brengen? Klaas-Jan Huntelaar, of ik, of allebei? Als dat niet gebeurt, dan baal je natuurlijk wel”, klinkt het.

Kluivert moet bij Ajax concurreren met onder anderen Amin Younes en krijgt mee dat de international van Duitsland de nodige kritiek krijgt: “Mensen hebben altijd een mening. Als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. Ik ben het er niet mee eens, hij is een heel goede speler. Zijn rendement is misschien niet zo hoog en daar balen de supporters van. Dat snap ik ook wel. Bij mij ligt het rendement dit jaar ook niet zo hoog. Daar moet ik ook aan werken.”

Kluivert voegt daaraan toe dat hij zichzelf niet beter vindt dat Younes, maar dat hij er alles aan gaat doen om dat wel te worden. Hij is in ieder geval niet van plan om bij trainer Marcel Keizer verhaal te halen over waarom hij niet mag starten: “Ik ben nog lang niet bij het eindstation. Maar aan de bel trekken, daar ben ik niet zo van. Als de trainer je niet opstelt, heeft hij daar zijn redenen voor. Dan moet je gewoon nog harder je best doen.”