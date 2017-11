‘Ajax drijft steeds verder weg van de geest van Johan Cruijff’

De kritiek op het functioneren van Marcel Keizer is na de 1-2 nederlaag toegenomen en ook Jaap de Groot zegt weinig hoopvol te zijn voor de toekomst van Ajax. De columnist annex journalist schrijft in De Telegraaf zich af te vragen ‘op basis waarvan’ de 48-jarige Keizer naar voren is geschoven.

“Zijn wisselbeleid pakt op cruciale momenten verkeerd uit en inmiddels rijst ook de vraag waar Keizer met zijn elftal naartoe wil. Wie Ajax-FC Utrecht zag, keek naar een team dat in ieder geval niet in de geest van Johan Cruijff acteerde, wat nog altijd de doelstelling schijnt te zijn. Zo moesten volgens de legendarische Nummer 14 de beste spelers altijd spelen. Daarom jongleerde Cruijff altijd graag met de opstelling”, aldus De Groot.

Hij voegt eraan toe dat het niet eens zo gek is dat, op basis van kwaliteit, Siem de Jong en Kasper Dolberg in de basis stonden tegen de Domstedelingen, maar dat het duo niet functioneerde en dat hij zich daarom afvraagt welk idee Keizer precies had met het opstellen van De Jong en Dolberg. “De manier waarop het duo bewoog gaf aan dat Keizer op een andere golflengte zit dan Cruijff”, klinkt het.

De Groot schrijft dat Cruijff John Bosman ooit ‘onder’ Marco van Basten liet spelen: Bosman dook in de ruimten die voor hem werd gecreëerd. “Bij Ajax zie je nu het omgekeerde. Tegen PEC Zwolle stonden Klaas-Jan Huntelaar en Dolberg samen voorin. Net als met Dolberg/De Jong liepen ze elkaar in de weg (..) Het is slechts één voorbeeld van een team dat afdrijft van wat ooit de bedoeling was”, besluit De Groot.