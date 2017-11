Assistent vertrekt bij Nederlands elftal: ‘Het avontuur is voorbij’

Fred Grim stopt als assistent-trainer bij het Nederlands elftal. Dick Advocaat en Ruud Gullit nemen na de komende twee interlands hoogstwaarschijnlijk afscheid van Oranje en ook de 52-jarige Grim houdt het dan voor gezien, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

De voormalig doelman geeft aan weer op eigen benen te willen staan, al heeft de KNVB hem volgens het dagblad na het mislopen van het WK in Rusland trouwens ook laten weten de samenwerking te willen beëindigen. Aangezien Grim nog een contract heeft tot nieuwjaarsdag 2018, verzocht de bond hem wel om ‘gewoon’ plaats te nemen in de dug-out tijdens de duels met Schotland en Roemenië.

“Een vanzelfsprekendheid. Ik zou sowieso zijn gekomen, maar na Roemenië is het avontuur bij de bond voorbij en richt ik me op een nieuwe uitdaging als zelfstandig clubcoach”, bevestigt Grim, die eerder bij Almere City FC, Sparta Rotterdam en Ajax werkte. Van eind maart tot begin juni was hij ook nog drie duels de interim-bondscoach van het Nederlands elftal. Van Ivoorkust en Marokko werd gewonnen en van Italië werd toen verloren.