Stevige kritiek op Langeler: pizza’s, McDonald’s en stapavonden

De beloften van het Nederlands elftal nemen het vrijdag in het kader van de kwalificatiereeks voor het EK op tegen Andorra. Het team van Art Langeler staat na vier speelronden met vijf punten op de vierde plaats en moet de poule winnen om naar de eindronde te gaan. De tweede plek is goed voor een ticket voor de play-offs. De voorbereiding op het treffen met Andorra is enigszins verstoord nu er felle kritiek blijkt te zijn op de programma’s die Langeler samenstelt rond interlands.

De Telegraaf meldt dat spelers na een interland op vrijdag steevast vrijaf krijgen, waardoor zij de volgende dag geen uitlooptraining hebben of zich laten verzorgen. Ze keren dus niet direct terug op de KNVB-campus in Zeist en een aantal voetballers werd na het eerste kwalificatieduel met Engeland (1-1) op De Vijverberg gezien bij de McDonald’s in Doetinchem. Ook gaan spelers regelmatig op stap na een duel op vrijdagavond.

De eerstvolgende training na een interland vindt op zondag plaats en dat betekent, zo vervolgt De Telegraaf, dat wisselspelers in principe 72 uur lang geen fysieke inspanning leveren. “Ook nu zijn er na de interland tegen Andorra geen extra trainingsdagen of een oefenduel gepland. Dat rijmt niet met de waarde die Langeler hechtte aan eerdere tweedaagse trainingsbijeenkomsten in Zeist en het trainingskamp in Spanje om daar ’de basis te leggen voor de EK-kwalificatie’”, zo valt er in de krant te lezen.

Er is daarnaast kritiek op Langeler omdat hij er niet in slaagde om Sofyan Amrabat voor Oranje te winnen, terwijl hij door de bond was ‘aangewezen’ om werk te maken van de middenvelder van Feyenoord. Langeler gaf echter aan dat hij niet van plan is om ‘op mijn knieën te liggen’ om spelers ervan te overtuigen om mee te doen met Jong Oranje. Hij doelde daarbij ook op Riechedly Bazoer, die zich afmeldde voor het trainingskamp in Spanje en daarom voor twee daaropvolgende wedstrijden niet werd geselecteerd.

De Telegraaf schrijft verder dat de staf er moeite mee heeft dat spelers veel bezig zijn met videospelletjes. Zo werd er na de nederlaag tegen Schotland een FIFA-toernooi op een kamer georganiseerd en werd dat uitgezonden op Facebook. Daar komt bij dat de spelers na het treffen met Letland pizza’s lieten aanrukken en niet de ‘verantwoorde biologische pizza’s die volgens Langeler zijn toegestaan. “De coach toont zich sneller tevreden en spreekt uit dat dit is ingegeven door de huidige situatie van het Nederlandse voetbal”, klinkt het.

“Maar moet er niet juist veel méér worden geëist van jongens die worden opgeleid voor het grote Oranje en voor hun ontwikkeling op een jeugd-EK horen te zijn? (…) Het is voor het Nederlands voetbal te hopen dat Langeler nu niet het derde EK op rij uit de handen laat glippen”, besluit de ochtendkrant in een analyse. De 47-jarige Langeler is sinds de zomer van 2016 de bondscoach van Jong Oranje en coachte sindsdien acht duels. Hij werkte eerder bij PSV en PEC Zwolle.