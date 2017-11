Rel tussen Veldwijk en Mahi uitgesproken: ‘We hebben het geaccepteerd’

De selectie van FC Groningen heeft volgens Oussama Idrissi geaccepteerd wat er is voorgevallen tussen Mimoun Mahi en Lars Veldwijk. Idrissi wil niet te lang blijven stilstaan bij de ruzie tussen de twee aanvallers en vindt het belangrijker om de focus te richten op de sportieve prestaties van de club.

Idrissi, die zich met Jong Oranje voorbereidt op het EK-kwalificatieduel met Andorra van vrijdag, zegt dat de spelers van Groningen professionals zijn. "We hebben normen en waarden. Soms gebeurt er weleens iets. Wat er is gebeurd, is goed uitgesproken door beide partijen. Ze weten wat er in zo'n situatie wordt gevraagd", stelt Idrissi in gesprek met FOX Sports. "Als groep hebben we het geaccepteerd. Het belangrijkste is om nu met Groningen gewoon goede prestaties neer te zetten."

Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze zijn onlangs het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Ploeggenoot Mimoun Mahi zou volgens Quote tijdens de wedstrijd tegen Veldwijk hebben gezegd dat ‘ze hem dood hadden moeten schieten', al is daar volgens technisch manager Ron Jans geen aanwijzing voor. Mahi heeft zijn excuses wel al aangeboden en volgens Jans zit het goed tussen de selectie en de Marokkaans international.

Vorige maand werden Idrissi en Mahi nog gestraft vanwege hun 'ontoelaatbare houding en gedrag'. Na anderhalve week nam Groningen het tweetal weer in genade aan. "Er is iets ongelukkigs gebeurd in de kleedkamer wat niet had mogen gebeuren", aldus Idrissi. "Maar ik had al een goede verstandhouding met trainer Ernest Faber. We hebben het goed uitgesproken en er zand over gedaan."