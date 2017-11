Van Basten geniet van intrap en de self-pass: ‘Het was een goede test’

Amateurclubs FC Lisse en Quick Boys hebben dinsdagavond geëxperimenteerd met alternatieve spelregels. Onder toeziend oog van FIFA-official Marco van Basten en directeur betaald voetbal Gijs de Jong werd tweemaal dertig minuten gespeeld met nieuwe regels, die leidden tot een toename van de zuivere speeltijd. Quick Boys won de wedstrijd met 4-3.

De inworp werd in Lisse vervangen door de intrap en de spelers maakten gebruik van de self-pass: de mogelijkheid om het spel direct te hervatten na het toekennen van een overtreding of uitbal. Een speler hoeft dan niet te wachten op het fluitje van de scheidsrechter om het duel te hervatten. Hij mag meteen gaan dribbelen of de bal naar een medespeler passen. Ook was de strafschopregel van kracht: het ontnemen van een scoringskans zou direct een penalty opleveren, waar het ook gebeurt op het veld. Zo'n situatie deed zich echter niet voor. Een overtreding in het zestienmetergebied zónder het ontnemen van een scoringskans, leverde een vrije trap op.

"Dit is de eerste keer dat we zoiets zien. Een heel goed initiatief. Alleen een penalty na een overtreding buiten de zestien hebben we niet gehad, al het andere was goed om te zien", vertelt Van Basten aan de NOS. Hij noemt het een goede test en vindt dat er vele moeten volgen. De Jong, die ook spreekt van een geslaagd experiment, onderstreept dat het doorvoeren van de nieuwe regels iets is voor de lange termijn. "Kijk, wij organiseren voetbal voor de spelers en de kijkers. En als die verandering willen, gaan we daar zeker naar kijken. De realiteit is alleen dat voetbal een wereldwijde competitie is."