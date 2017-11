‘Ik hoop later op een nog grotere club, zoals Real, Barcelona of United’

Patrik Schick wordt dit seizoen verhuurd door Sampdoria aan AS Roma, maar de spits was bijna speler van Juventus. De Tsjechische aanvaller kwam echter niet door de medische keuring van la Vecchia Signora vanwege tijdelijke hartproblemen. Schick zegt momenteel blij te zijn dat hij speelt bij de Romeinse club en geeft aan meerdere opties te hebben gehad afgelopen zomer.

"Ik kon uit verschillende clubs kiezen, er waren aanbiedingen vanuit Rome, Milaan en Turijn. Ik koos uiteindelijk voor Juventus, zeker nadat ik werd gebeld door Pavel Nedved (vicepresident, red.) en hij enthousiast vertelde over Juve", aldus de 21-jarige aanvaller in gesprek met Reporter Magazin. "Ik keek ernaar uit en in juni voelde ik me Juventus-speler, maar dat bleek van niet."

"Ik wist dat het niet iets serieus was, gewoon een kleine ontsteking dat snel over zou gaan. Ik moest op een gegeven moment nóg een medische keuring doen, het werkte me op de zenuwen. De vele overwegingen van Juve, die erg lang duurden, waren onnodig en in midden juli was mijn ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro niet meer geldig. De president van Sampdoria (Massimo Ferrero, red.) kon daarna elk bedrag noemen dat hij wilde.”

Schick is gelukkig bij Roma en zegt dat geld zeker een drijfveer is in zijn carrière: "Geld zie ik als motivatie. Ik hoop dat ik later, over een paar jaar, naar een nog grotere club kan waar ik logischerwijs nog meer krijg betaald. Die motivatie heeft met altijd erg geholpen. Het is bijna niet mogelijk om hogerop te komen, er zijn maar een paar clubs. Laten we zeggen: Real Madrid, Barcelona of Manchester United."