‘Napoli heeft AZ-speler benaderd’: ‘Serie A is een interessante optie voor hem’

Alireza Jahanbakhsh doet het dit seizoen uitstekend bij AZ en dat is ook opgevallen in Italië. Volgens Corriere dello Sport houdt Napoli, de huidige koploper van de Serie A, de verrichtingen van de Iraanse aanvaller nauwlettend in de gaten. Jahanbakhsh zou als alternatief gelden voor onder meer José Callejón.

Sportief directeur Cristiano Giuntoli zou al in Alkmaar zijn geweest om Jahanbakhsh, die vastligt tot medio 2020, te bekijken. De vleugelspeler is dit seizoen tot dusverre tot twaalf wedstrijden gekomen in het shirt van AZ, waarin hij drie keer scoorde en acht assists afleverde. Naar verluidt heeft Napoli dinsdag contact gezocht met de Iraniër. Amir Hashemi, zaakwaarnemer van Jahanbakhsh, zegt in gesprek met Calciomercato dat er geen sprake is van contact.

"We weten niets van de interesse van Napoli en tot nu toe hebben we geen contact gehad met de directeur. Als er een groot bod binnenkomt, gaat AZ erover nadenken. Maar ik denk niet dat ze hun sterspeler in januari kwijt willen raken. De Serie A is een interessante optie voor hem. Ik denk dat hij, met zijn kwaliteiten, zich goed kan aanpassen aan het Italiaanse voetbal, hoewel hij dat niet bij iedere club zou kunnen."