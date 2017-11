De Boer kijkt op van Keizer: ‘Na vier zeges ingrijpen, dat zie je niet vaak’

Ajax verloor zondag met 1-2 van FC Utrecht, waardoor de positie van Marcel Keizer nog meer onder een vergrootglas komt te liggen. Ronald de Boer begrijpt enkele keuzes niet die de trainer van de Amsterdammers afgelopen zondag heeft gemaakt. Ook bij Feyenoord constateert de oud-international aparte beslissingen en hij komt tot de conclusie dat alleen PSV de zaakjes enigszins op orde heeft.

De Boer stelt dat Ajax en Feyenoord nog steeds zoekende zijn. "Ook van PSV ben ik niet zo onder de indruk, ondanks de ruime voorsprong op de concurrentie. Met het scorend vermogen van de koploper is niks mis, maar het vertoonde spel is allesbehalve kampioenswaardig. De wedstrijd van afgelopen zondag, tegen FC Twente, was daar een treffend voorbeeld van. Nog steeds heeft PSV moeite het spel zelf te dicteren en dat is vreemd voor een topclub."

De Boer schrijft in zijn column voor Voetbal International dat er bij PSV meer duidelijkheid heerst dan bij Ajax en Feyenoord. "Het wordt tijd dat Marcel Keizer zijn elftal zekerheid en vastigheid gaat bieden. Je ziet niet vaak dat een coach na vier overwinningen op rij ingrijpt in zijn basisploeg", aldus De Boer, die niet begrijpt waarom Siem de Jong en Kasper Dolberg, ondanks sterke invalbeurten, de kans kregen in de basis. "Wisselvalligheid in de opstellingen leidt vaak tot wisselvalligheid in de resultaten."

"Hetzelfde zie je bij Feyenoord", constateert De Boer. "Door blessures is Giovanni van Bronckhorst gedwongen alternatieven te zoeken in zijn defensie, maar ook daarin heb ik nog geen lijn kunnen ontdekken. Daarnaast is het voorin te vaak stuivertje wisselen met spelers als Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson. Met zoveel vraagtekens is het moeilijk een ploeg met vertrouwen te kweken."