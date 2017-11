Lewandowski opgelicht met verzonnen verhaal over zieke jongen

Robert Lewandowski doneerde onlangs ruim 23.000 euro, zodat het Poolse jongetje Antosia Rudzkego (2) een oogoperatie kon ondergaan wegens oogkanker. De jongen had ruim 350.000 euro nodig voor een operatie in Amerika en mede door de bijdrage van de spits van Bayern München zou dit gelukt zijn. Achteraf is echter gebleken dat Lewandowski is opgelicht: Antosia bestaat helemaal niet.

De ouders hadden zogenaamd ruim 350.000 euro nodig voor een kostbare oogoperatie in de Verenigde Staten, aangezien hij zonder de ingreep blind zou worden. De vader en moeder hadden al hun huis en auto verpand en geld geleend van vrienden, maar er was nog niet genoeg geld om de operatie te kunnen bekostigen, zo luidde het verhaal. De zaak werd opgepikt door Poolse media en vele donateurs meldden zich, onder wie Lewandowski.

Afgelopen juli werd Michal Sienicki, de initiator, echter ontmaskerd als fraudeur. Hij had het hele verhaal verzonnen en bood zijn excuses aan. Sienicki gaf aan al het geld terug te zullen geven aan de donateurs en ook Lewandowski zou zijn geld al terug hebben gekregen. Lewandowski werd dinsdag in Wroclaw gehoord. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat de Pools international aanwezig was: "Hij is als slachtoffer ondervraagd", citeren verschillende Poolse media.