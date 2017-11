Presentatie van WK-shirt Spanje afgelast na boze reacties

De officiële presentatie van het nieuwe shirt van Spanje is afgelast, zo melden media uit het land dinsdagavond. Maandag werden de eerste foto's van het shirt voor het WK 2018 gepresenteerd en die leidden in Spanje tot controverse. De kleuren op het shirt doen sommigen denken aan de vlag van de Tweede Spaanse Republiek.

Producent adidas liet zich inspireren door het tenue van Spanje tijdens het WK 1994. Toen liep van boven naar beneden een blauwe en gele streep; nu lijkt de blauwe streep paars geworden. Daardoor lijkt het shirt dezelfde kleuren te hebben als de vlag van de Spaanse republiek van 1931 tot en met 1939. Anderen meenden in het shirt zelfs het patroon van de Catalaanse vlag te ontdekken, wat weer gevoelig ligt vanwege het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven.

De Tweede Spaanse Republiek werd uitgeroepen in 1931 en duurde tot het eind van de burgeroorlog in 1939. Inmiddels is Spanje geen republiek, maar een monarchie, en de herinnering aan de republiek valt niet bij iedereen in goede aarde. Volgens Marca zitten er geen politieke bijbedoelingen achter het tenue.