‘Stiekeme’ hoop op uitnodiging Oranje: ‘Mooi dat ik word genoemd’

Dick Advocaat kampt met redelijk wat blessureleed voorin bij het Nederlands elftal, waardoor de kans ontstond dat Wout Weghorst zou worden opgeroepen voor Oranje. De spits van AZ zit momenteel echter niet in voorbereiding op de wedstrijden tegen Schotland en Roemenië. Weghorst is vereerd dat sommige mensen aan hem denken, maar erkent dat Oranje voorlopig een droom blijft.

"Daar wordt steeds meer over gesproken, maar dat is nooit een issue geweest. Uiteindelijk is het goed dat ze het over je hebben", zegt Weghorst in gesprek met FOX Sports. De aanvalsleider van de Alkmaarders weet dat er veel blessuregevallen zijn bij Oranje, waardoor hij misschien had kunnen hopen op een oproep: "De vorige keer heb ik ook aangegeven dat ik er stiekem wel naar had uitgekeken."

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit keer dat stiekem ietsjes meer deed. Ja, toch Luuk de Jong... Dan zie je die afmeldingen… Tuurlijk, die hoop is er enorm. Dat is mijn ultieme doelstelling, om dat ooit te kunnen bereiken", aldus Weghorst, die zegt dat hij gewoon zo goed mogelijk moet presteren om in aanmerking te komen voor een uitnodiging voor Oranje.

"Het is mooi dat ik word genoemd en dat er over gesproken wordt. Dat geeft aan dat ik goed bezig ben. Mocht je in beeld komen bij Oranje, dan moet je lang goed en constant presteren. Dit seizoen ben ik daar goed mee bezig. Ik moet er gewoon mee doorgaan en dan hoop ik van harte dat het ooit eens mag gebeuren", besluit Weghorst, die dit seizoen in dertien duels voor AZ tot elf goals en vier assists kwam.