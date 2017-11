‘Ongemotiveerde Neymar loog over blessure om PSG-duel te missen’

Neymar was er afgelopen zaterdag niet bij toen Paris Saint-Germain SCO Angers met 0-5 versloeg. De Braziliaan zou volgens Unai Emery te kampen hebben met een spierblessure. De doktoren stelden volgens de trainer vast dat Neymar beter in Parijs kon blijven, maar Sport claimt dat de aanvaller helemaal niet geblesseerd was, maar simpelweg de motivatie miste om zaterdag in actie te komen.

Neymar sloot zich maandag namelijk in Parijs aan bij de Braziliaanse ploeg. De mannen van bondscoach Tite bereiden zich voor op de wedstrijden tegen Japan (vrijdag in Lille) en Engeland (woensdag in Londen). Alle ogen waren bij de training gericht op Neymar, die gewoon meetrainde. Na afloop zei Rodrigo Lasmar, de dokter van Brazilië, tegenover verschillende media dat er niets aan de hand is met Neymar.

Volgens Sport zocht Neymar naar excuses om niet te hoeven spelen tegen Angers. De recordaankoop van PSG zou het gevoel hebben dat de titelstrijd in de Ligue 1 al beslist is en zou verrast zijn over het lage kwaliteitsgehalte van de tegenstanders in de Franse competitie. Ook zou Neymar de lage bezoekersaantallen in de Franse stadions hekelen.

Sport stelt dat Neymar bewust rust heeft gepakt om met Brazilië goed te presteren, waarbij de aanvaller bij PSG alleen nog maar gemotiveerd is om de Champions League te winnen. Volgens de Spaanse krant is de claim van Franse media dat alles koek en ei is tussen de sterspeler en Emery niet juist. Neymar zou nog steeds niet in de kwaliteiten van de Spanjaard geloven.