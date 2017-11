‘Ik weet hoe het werkt, ik dacht bij Feyenoord aan de belangen van die club’

Eric Gudde zet in op een betere relatie tussen clubs en de KNVB. De nieuwe directeur betaald voetbal wil een verstandhouding die is gebaseerd op 'draagvlak, niet op weerstand', geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. Het is volgens Gudde belangrijk dat clubdirecteuren verder kijken dan de belangen van hun eigen club, als het Nederlands voetbal als geheel vooruit wil.

Binding tussen de KNVB en de clubs is volgens Gudde noodzaak om veranderingen door te voeren. Die veranderen zijn hoogstnodig, voegt hij toe. "Clubdirecteuren moeten over hun eigen schaduw heen stappen. Ik weet hoe dat werkt, want ook ik heb als directeur van Feyenoord vooral aan de belangen van die club gedacht. Maar als er ooit solidariteit in het Nederlandse voetbal nodig is, is het nu."

Een van de onderwerpen waarbij Gudde hoopt dat clubdirecteurs zich solidair tonen, is kunstgras. De directeur is er persoonlijk geen voorstander van. "Ik vind dat alle clubs op dezelfde ondergrond moeten spelen. Er zal een reden voor zijn dat er in alle andere Europese landen niet op kunstgras wordt gespeeld. De ECV heeft dit onderwerp opgepakt, ook hierbij is van belang dat clubs over hun schaduw heen stappen."