‘Ik kom net uit een meeting en mijn hele telefoon staat ineens vol’

Mo Allach gaat vertrekken naar Maccabi Haifa, waardoor er op korte termijn geen technisch directeur bij Vitesse is. Brian Tevreden werd door de Engelse media genoemd als de opvolger van Allach, maar de oud-verdediger, die momenteel als technisch directeur werkzaam is bij het Reading van Jaap Stam, zegt verbaasd te zijn over de berichtgeving rond zijn persoon.

"Ik kom net uit een meeting en mijn hele telefoon staat ineens vol berichten over dit gerucht. Ik ben echt verrast, want ik weet van niets. Ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt", laat Tevreden weten aan Voetbal International. Hij geeft aan op dit moment weinig te voelen voor een mogelijke overstap, omdat hij vindt dat hij nog niet klaar is met zijn uitdaging bij de Championship-club.

"Vitesse is een prachtige club, maar ik zit fantastisch op mijn plek bij Reading. We hebben hier nog veel werk te doen." Maandag liet Vitesse-directeur Joost de Wit aan het weekblad weten dat hoofd scouting Marc van Hintum voorlopig de taken van Allach overneemt. "Als Mo alles heeft overgedragen, gaan wij zorgvuldig nadenken over een opvolger. Daar kan wel wat tijd overheen gaan."