‘Barcelona bereikte na komst Dembélé op slotdag akkoord over Mbappé’

Het had weinig gescheeld of Kylian Mbappé was sinds afgelopen zomer van Barcelona. De aanvaller van Paris-Saint-Germain, die wordt gehuurd van AS Monaco, stond in de belangstelling van de Catalaanse grootmacht en in de documentaire van L’Équipe 21, het televisiestation van de gelijknamige sportkrant, over Mbappé komt naar voren dat de jongeling dicht bij een dienstverband bij Barça was.

Zowel Real Madrid als Barcelona was geïnteresseerd in het Franse wonderkind en laatstgenoemde club had zelfs op de slotdag van de transferperiode een akkoord bereikt met de Monegasken. Barcelona had zich voor veel geld al verzekerd van de diensten van Ousmane Dembélé, maar de Catalanen hadden ook nog een 'aanzienlijk' geldbedrag plus Arda Turan over voor Mbappé en daar ging de Franse landskampioen mee akkoord.

In de documentaire wordt uitgelegd dat Barcelona had geregeld dat Mbappé zou worden ingevlogen om zijn handtekening te zetten. Paris Saint-Germain aasde echter ook op de jonge aanvaller en nadat les Parisiens een constructie hadden bedacht om Mbappé op legale wijze te strikken, besloot het talent te kiezen voor zijn droomclub en dus te blijven voetballen in zijn thuisland.