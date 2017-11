Koeman: ‘Daar ga ik niet op in, ik begrijp dat alles nog niet afgehandeld is’

Ronald Koeman werd onlangs ontslagen bij Everton en is sindsdien meteen gebombardeerd tot topfavoriet om Dick Advocaat op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Hoewel de Kleine Generaal met de oefenwedstrijden tegen Schotland en Roemenië de laatste weken van zijn dienstverband bij Oranje ingaat, is Koeman niet van plan om zich al uit te spreken over een eventueel bondscoachschap.

“Daar ga ik nu niet op in. Ik heb van Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) begrepen dat alle zaken met Everton nog niet zijn afgehandeld. Daarom wil ik nog niet over de toekomst praten”, legt hij uit in gesprek met de NOS. Met zijn ontslag bij the Toffees kwam er voor Koeman een einde aan een onrustige periode en hij is, ondanks dat hij geen boosheid of bitterheid koestert, nog niet helemaal tot rust gekomen.

“Ik neem nu de tijd. Hoe lang? Dat ligt aan een hoop dingen. Of ik voorkeur heb voor een club of land? Dat weet ik niet.” Koeman vindt wel dat de KNVB er goed aan zou doen om zo snel mogelijk een technisch directeur aan te stellen en daarmee schaart hij zich naast aantredend directeur betaald voetbal Eric Gudde, die zijn oor te luisteren heeft gelegd bij experts en daar zijn prioriteit van maakt. De nieuwe bestuurder staat overigens niet afwijzend tegenover een buitenlandse technisch directeur of bondscoach.

“Dat is volstrekt bespreekbaar. Het gaat om kwaliteit. Het liefst wil ik het natuurlijk op korte termijn rond hebben, maar ik doe het liever in januari goed dan in december onder druk”, tekent Voetbal International op. Gudde wil dan ook een voorbeeld nemen aan landen als IJsland, België en Servië: “Wat je bij die landen ziet is continuïteit met de bondscoach, een duidelijke spelfilosofie en passie. Neem IJsland als voorbeeld. Ze hebben een duidelijke aanpak en vaste spelpatronen waar ze de afgelopen jaren veel mee hebben bereikt. We moeten goed kijken naar wat er in het buitenland gebeurt en dat combineren met onze eigen voetbalcultuur.”