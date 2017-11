‘Het is duidelijk dat ik minder speel bij Barça, maar ik kan niet veel doen’

Javier Mascherano verruilde Liverpool in 2010 voor Barcelona en was als controlerende middenvelder en later vooral als centrale verdediger lange tijd niet weg te denken uit de basisopstelling van de Catalanen. Dit seizoen heeft de Argentijn echter moeite om aan minuten te komen en Mascherano, die over een contract tot medio 2019 beschikt, lijkt al voorzichtig na te denken over een vertrek.

“Mijn focus ligt bij het gelukkig zijn en mijn beslissing hangt af van hoe het allemaal gaat verlopen. Het is duidelijk dat ik bij Barcelona minder speel dan vroeger. Ik speel nog wel, ik blijf m’n best doen. Ik zit bij een team waar ik elke wedstrijd die ik speel verdien op het trainingsveld, maar het is duidelijk dat er momenten zijn dat je meer wilt spelen”, vertelt hij in gesprek met TyC Sports.

“Ik zeg niet dat ik hoor te spelen bij Barcelona, aangezien de twee basisspelers (Gerard Piqué en Samuel Umtiti, red.) van het hoogste niveau zijn, er is niet veel meer dat ik kan doen. Ik blijf de situatie analyseren en ik zie het wel. In principe heb ik er nog niet over nagedacht om op de korte termijn terug te keren naar Argentinië. Ik heb ook nog geen voorstellen gehad, maar we zullen het zien. Ik ga nu ook niet zeggen dat ik iets niet zal doen, aangezien dingen kunnen veranderen en ik geen gevangene van mijn eigen woorden wil worden.”