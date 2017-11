Sneijder: ‘Een mooie naam voor Oranje, maar daar zijn er meer van’

Wesley Sneijder werd onlangs door Dick Advocaat gepasseerd voor de kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden, maar heeft voor de vriendschappelijke duels met Schotland en Roemenië wel weer een uitnodiging gehad. De middenvelder van OGC Nice denkt echter nog niet dat er met het definitieve mislopen van het WK een nieuwe periode is aangebroken bij het Nederlands elftal.

“Dit is geen nieuw begin, maar meer een afsluiting van een periode. Straks hebben we een nieuwe bondscoach, dan pas kun je spreken van een nieuwe start”, legt Sneijder, die naar eigen zeggen nog lang niet van plan is om te stoppen als international, uit in gesprek met Metro. De spelmaker zag thuis op de bank hoe generatiegenoot Arjen Robben tegen Zweden zijn laatste interland speelde.

“Ik heb het met Arjen over zijn keuze gehad. We hebben veel contact met elkaar. Ik vind het jammer, want ik had hem er nog graag bij gehad. We hebben samen vijftien jaar lang bij Oranje gezeten. Hij is een ontzettende goede speler, maar ook een goede vriend.” Sneijder vond het dan ook moeilijk dat hij die wedstrijd moest missen en was graag in een ondersteunende rol betrokken geweest bij het Nederlands elftal: “Het was heel zwaar om thuis te moeten toekijken.”

Met de oefeninterlands in Aberdeen en Boekarest komt er ook een einde aan het dienstverband van Dick Advocaat bij het Nederlands elftal en inmiddels wordt er druk gespeculeerd over een opvolger van de bondscoach. De onlangs bij Everton ontslagen Ronald Koeman wordt veel genoemd, maar Sneijder denkt dat er meer goede opties zijn: “De spelers hebben daar weinig inspraak in. Ronald Koeman? Een mooie naam, maar er zijn meer mooie namen. Het belangrijkste is dat de nieuwe bondscoach ons motiveert en inspireert.”